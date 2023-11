Matthew Perry Foundation, la società aiuterà le persone con problemi di dipendenze

A seguito della morte dell’attore di Friends Matthew Perry, che ha sconvolto in questi ultimi giorni il mondo di Hollywood, è stata costituita una fondazione a suo nome che si occuperà di aiutare le persone che hanno problemi con le dipendenze e che servirà a ricordare l’impegno dell’interprete in questo senso.

Dopo aver riportato il racconto dell’ultimo incontro tra Matthew Perry e gli autori di Friends, torniamo a citare l’interprete di Chandler per parlare della costituzione di una fondazione a suo nome che accetterà donazioni per sostenere gli individui che in qualche modo soffrano a causa di qualche dipendenza.

Un comunicato stampa ha annunciato la costituzione della Matthew Perry Foundation: “Nello spirito dell’impegno costante di Matthew Perry nell’aiutare le persone che lottano contro la malattia della dipendenza, ci siamo imbarcati in un viaggio per onorare il suo lasciato istituendo la Matthew Perry Foundation, guidati dalle sue parole e dalle sue esperienze, e spinti dalla sua passione per fare la differenza per quante più vite possibili”.

Lo stesso attore aveva spiegato, durante una puntata di un podcast di cui era stato ospite, di non voler essere ricordato solo per il suo ruolo più importante: “Quando morirò, non voglio che Friends venga menzionata come prima cosa. Vorrei che il mio aiuto per gli altri sia la prima cosa a essere ricordata. Vivrò il resto della mia vita per provare il mio impegno. La dipendenza è decisamente troppo potente perché chiunque possa affrontarla da solo. Ma insieme, un giorno alla volta, possiamo sconfiggerla”.

Un’eredità di intenti importantissima, quella dell’attore, che si va ad aggiungere ai ricordi e all’immagine che ha potuto lasciare a tutti i suoi fan nel corso della sua carriera. A tal proposito, vi lasciamo alle 4 grandi interpretazioni televisive di Mathhew Perry oltre Friends.