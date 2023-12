Matthew Perry, Julia Roberts rompe il silenzio sulla morte: 'Mi ha spezzato il cuore'

Dopo la scomparsa di Matthew Perry il mondo di Hollywood si è mobilitato nel condividere i propri ricordi riguardo l'attore. Una voce che non si era ancora espressa sulla questione era stata Julia Roberts che, negli anni '90, aveva frequentato Perry per qualche mese dopo il suo cameo in Friends.

Dopo il toccante ricordo di Jennifer Aniston di Matthew Perry e il modo in cui l'intero cast di Friends ha voluto celebrare l'amico e collega, moltissimi altri vip hanno deciso di condividere le proprie emozioni riguardo la scomparsa improvvisa dell'attore. Le parole di Julia Roberts sono arrivate con un pò di ritardo, probabilmente a causa della vicinanza che i due avevano condiviso negli anni '90. L'attrice ha ricordato il suo ex fidanzato, con il quale ebbe una frequentazione durata qualche mese, durante una intervista.

"L'improvvisa scomparsa di qualcuno così giovane è straziante. Penso che, sai, aiuti tutti noi ad apprezzare ciò che abbiamo e ad andare avanti in modo positivo e nel miglior modo possibile" ha detto l'attrice. Nella sua autobiografia, Perry aveva parlato della sua frequentazione con la collega raccontando quanto il loro rapporto si sia basato su tantissimi fax e, soprattutto, dei plateali gesti di corteggiamento. Lo stesso Perry ha scritto nel libro come l'attrice sia stata "troppo per lui" e come "fosse certo che l'avrebbe lasciato".

Recentemente, Jennifer Aniston ha spinto i fan a sostenere la Matthew Perry Foundation in ricordo dell'amico scomparso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!