Matthew Perry, anche Lisa Kudrow commuove i fan: 'Grazie per i migliori 10 anni'

Dopo il silenzio commuovente dopo l'annuncio della morte di Matthew Perry, nelle ultime ore il cast di Friends si sta pronunciando in accorati e sentiti ricordi nei confronti dell'amico e collega. L'ultima ad averlo fatto, in ordine di tempo, è stata Lisa Kudrow volto della folle Phoebe.

Dopo il delicato ricordo di Jennifer Aniston per Matthew Perry, Lisa Kudrow ci ha tenuto a salutare il collega, ripercorrendo il loro primo incontro e il modo in cui, nonostante le difficoltà, aiutò e migliorò la loro vita sul set con la sua simpatia e comicità contagiosa. "Grazie per i migliori 10 anni che una persona possa avere" ha scritto la Kudrow sul proprio profilo Instagram pubblicando una foto di una polaroid scattata, anni fa, che la vede in compagnia del compagno di avventure scomparso.

L'attrice ha raccontato del loro primo incontro prima delle riprese del pilot, ancora intitolato Friends like Us, ricordando come Perry avesse cercato fin da subito di fare gruppo e di creare un "luogo" nel quale tutti potessero essere a loro agio gli uni con gli altri. "Hai suggerito di giocare a poker e l'hai reso molto divertente mentre cercavamo di legare all'inizio. Grazie", ha scritto Kudrow. "Grazie per avermi fatto ridere così tanto per qualcosa che hai detto, che i miei muscoli mi facevano male e le lacrime mi scendevano sul viso ogni giorno" ha concluso.

Significativo è stato anche il ricordo di Matt LaBlanc di Matthew Perry. L'interprete di Joey ha ricordato il collega ripercorrendo il rapporto profondo che, oltre a legare i loro personaggi, li univa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!