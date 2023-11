Matthew Perry, Matt LeBlanc rompe il silenzio sulla morte dell'amico: 'Ora sei libero'

I cinque co-protagonisti di Friends hanno partecipato al funerale di Matthew Perry tenutosi il 3 novembre 2023, ma nessuno di loro ha rilasciato una dichiarazione individuale; oggi, a dieci giorni di distanza, l'interprete di Joey Tribbiani ha omaggiato il collega e amico in un breve post pubblicato su Instagram.

Ecco il testo completo di Matt LeBlanc: "Matthew, è con grande angoscia che ti saluto. I momenti passati insieme sono, in tutta onestà, tra i più belli della mia vita. È stato un onore condividere il palco insieme a te e considerarti come un amico. Quanto ti penso non posso fare a meno di sorridere, e non ti dimenticherò mai. Mai. Spiega le tue ali e vola, fratello: finalmente sei libero. Ti mando tanto amore. E immagino che non mi restituirai mai i 20 milioni che mi devi" ha concluso con ironia. Ad arricchire il tributo vi è un carosello di immagini, che mostra i due attori in vari momenti dello show. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Le parole di LeBlanc si aggiungono alla dichiarazione congiunta, realizzata anche da Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer circa 24 ore dopo lo scioccante accaduto. "Siamo devastati per la perdita di Matthew" scrivevano. "Non eravamo soltanto compagni di cast, eravamo una famiglia. Potremmo dire moltissime cose, ma adesso vogliamo prenderci un momento per piangere ed elaborare il lutto".

L'attore di Chandler Bing viene ricordato non soltanto per Friends, ma anche per Mr. Sunshine, The Good Wife e il più recente I Kennedy, senza contare film quali Terapia d'amore e 17 Again. Per approfondire la sua illustre carriera, non perdetevi l'omaggio di HBO Max a Matthew Perry.