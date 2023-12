Matthew Perry, l'ultimo messaggio di Jennifer Aniston nel giorno della morte

La scomparsa di Matthew Perry ha inflitto un durissimo colpo al mondo di Hollywood e dell'intrattenimento più in generale. Tutti i suoi ex colleghi di Friends hanno mostrato il loro amore verso l'amico ma ad aver patito maggiormente il colpo sembra sia stata Jennifer Aniston.

L'interprete di Rachel, dopo aver celebrato con un post Instagram la scomparsa di Matthew Perry ha raccontato dell'ultimo scambio di messaggi avuto con lui la mattina della sua morte. Perry e la Aniston erano costantemente in contatto, probabilmente, anche di più rispetto al resto del cast. Secondo quanto raccontato, l'attrice gli è stata particolarmente vicina durante le diverse fasi di ripresa delle sue dipendenze e, ad anni di distanza, il loro profondo legame sembrava essersi solo rafforzato ulteriormente e in maniera ancora più potente.

Raccontando delle ultime conversazioni avute con Perry la mattina della sua scomparsa, la Aniston ci ha tenuto a dire che l'amico "non soffriva" e si stava "finalmente riprendendo". "Stavo letteralmente messaggiando con lui quella mattina, buffo Matty", ha continuato l'attrice. "Non soffriva. Non stava lottando. Era felice... Voglio che la gente sappia che era davvero in salute, e che stava diventando sano. Era sulla strafa giusta. Ha lavorato così duramente. Mi manca moltissimo. Lo facciamo tutti. Ragazzi, ci ha fatto ridere a crepapelle" ha concluso.

Jennifer Aniston è stata la prima a spingere per fare in modo che la gente sostenga la Matthew Perry Fundation. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!