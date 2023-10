Matthew Perry, non solo Friends: le sue 4 più grandi interpretazioni in tv

La scomparsa di Matthew Perry ha, inevitabilmente, puntato i riflettori sulla sua carriera. Oltre ad essere l'iconico volto di Chandler in Friends, l'attore è stato protagonista di tantissimi iconici cameo nel mondo della serialità in prodotti entrati nella leggenda: ma quali sono i migliori?

Oltre a Friends Matthew Perry ha avuto un'ottima carriera al cinema e, soprattutto, nel mondo delle serie tv. Quasi mai, dopo Chandler, ha vestito i panni di protagonista in un prodotto seriale ma le sue partecipazioni, anche se secondarie, sono entrate immediatamente nel cuore dei fan. Serie come Scrubs, Cougar Town ed Ally McBeal sono solo alcune di quelle che hanno visto Perry comparire in ruoli secondari diventati poi indimenticabili.

Scrubs (2004)

Oltre a recitare nell'episodio, fu la prima esperienza dell'attore dietro la macchina da presa. In Scrubs, Perry veste i panni di Murray, un giovane che lavora al controllo aereo, che ha un pessimo rapporto con suo padre. L'uomo, infatti, è ricoverato al Sacro Cuore e ha bisogno di un rene che solo suo figlio può donargli. Nonostante si venga a scoprire che Murray non è suo figlio biologico, Cox e JD riusciranno a convincere il giovane a salvare la vita di suo padre.

The Good Wife (2013-2014)

Il grande ruolo post-Friends di Perry è stato, senza alcun dubbio, The Good Wife. Nella serie veste i panni di un villain, Mike Kresteva che riesce a fregare la protagonista e utilizzare le sue bugie come piattaforma di lancio per annunciare il grande passo: la candidatura come governatore dell'illinois. Nonostante compaia solo tra la fine della terza stagione e l'inizio della quarta, il personaggio è tra i più amati dai fan.

Studio 60 on the Sunset Strip (2007-2008)

Non è assurdo pensare che Matthew Perry, per diverso tempo, è stato uno degli attori preferiti di Aaron Sorkin. La sua capacità di interpretare dialoghi incalzanti con ritmi serratissimi lo hanno inserito tra i protagonisti di Studio 60 in the Sunset Strip, una serie che affrontava il dietro le quinte di uno show modello Saturday Night Live. Il personaggio interpretato dall'attore, Matt Albie, un scrittore e produttore, incarna tutti i tormenti di Perry.

The West Wing (2003)

Il ruolo che valse due nomination agli Emmy a Matthew Perry fu la sua breve esperienza avuta in The West Wing, altra creazione di Aaron Sorkin. Nella serie veste il ruolo del consigliere associato della Casa Bianca Joe Quincy. Durante il suo breve mandato nell'amministrazione Bartlet, scopre uno scandalo che porta alle dimissioni del vicepresidente. L'interpretazione mise in luce per la prima volta le grandi capacità di attore drammatico di Matthew Perry.

Nei giorni in cui si sta celebrando la sua eredità, Hank Azaria ha ricordato Matthew Perry ringraziandolo del contributo dato durante un periodo durissimo del suo alcolismo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!