Matthew Perry: l'omaggio della piattaforma streaming Max prima di ogni stagione di Friends

Dopo il commento del cast di Friends, è arrivato anche l'omaggio della piattaforma di streaming Max (prima nota come HBO Max) al compianto Matthew Perry. La piattaforma, infatti, ha inserito un tributo all'attore scomparso sabato prima dell'inizio di ogni stagione di Friends sul suo catalogo, un gesto che ha commosso i numerosi abbonati.

Perry, che ha guadagnato popolarità per la sua interpretazione di Chandler Bing, è stato ricordato all'inizio di ogni stagione di Friends presente in streaming su Max. Quando gli spettatori di cliccano sul primo episodio di una qualsiasi delle 10 stagioni disponibili, vedranno un breve tributo che recita: "In memoria di Matthew Perry".

L'avviso riporta anche la foto dell'attore e gli anni di nascita e morte, 1969 e 2023. Il tributo a Perry appare anche all'inizio dello speciale di Max del 2021, "Friends: The Reunion". La reunion di Friends è stata ritrasmessa proprio in omaggio all'attore.

Sabato le autorità sono intervenute nella casa di Perry a Pacific Palisades, dove è stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio. Aveva 54 anni. Il capitano della polizia di Los Angeles Scot Williams ha dichiarato sabato al Times che "la causa della morte potrebbe non essere nota per qualche tempo, ma a questo punto non si sospetta un'azione criminale". La causa del decesso è stata rinviata in attesa di indagini, in quanto l'autopsia di Perry è stata inconcludente.

I tributi a Perry sono arrivati poco dopo la notizia della sua morte. Tra i network, le celebrità e le piattaforme che hanno ricordato l'attore, Max ha condiviso una foto di Perry giovane sulle sue pagine dei social media.

"Siamo veramente rattristati dalla notizia della scomparsa di Matthew Perry", ha scritto la piattaforma di streaming su X e Instagram. "Estendiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi fan".

La NBC, che ha trasmesso originariamente Friends dal 1994 al 2004, ha ricordato come Perry abbia "portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con i suoi tempi comici perfetti e la sua arguzia. La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni".