Matthew Perry, le parole del cast di Friends: che hanno detto Jennifer Aniston e gli altri

A più di 24 ore dalla scioccante notizia della morte di Matthew Perry, il cast di Friends al completo ha finalmente commentato diffondendo un comunicato per esprimere il proprio sgomento e il momento di shock. A tempo debito ciascuno dirà qualcosa per ricordare l'amico e il collega di una vita, ma per adesso si chiede privacy per il grande lutto.

"Siamo tutti assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. Ci sono così tante cose da dire, ma in questo momento ci prendiamo un momento per piangere ed elaborare questa perdita insondabile", hanno scritto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer in una dichiarazione rilasciata a People lunedì.

"Col tempo diremo di più, quando saremo in grado di farlo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo".

Anche alcuni dei compagni di scena di Perry nello show hanno reso omaggio. Maggie Wheeler ad esempio, che nelle prime quattro stagioni di Friends interpretava Janice, la fidanzata di Chandler, ha scritto su Instagram: "Che perdita. Mancherai al mondo intero Mathew Perry. La gioia che hai portato a tanti nella tua troppo breve vita continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso".

Paget Brewster, il cui personaggio, Kathy, usciva con Chandler nella quarta stagione, ha scritto su X: "Sono molto triste per la morte di Matthew Perry. È stato adorabile con me in Friends e ogni volta che l'ho visto nei decenni successivi. Vi prego di leggere il suo libro. È stato il suo lascito per aiutare gli altri. Non riposerà in pace però... È già troppo impegnato a far ridere tutti lassù".

Perry ha recitato in Friends per 236 episodi in 10 stagioni, dal 1994 al 2004. La sua interpretazione di Chandler mescolava un mix di dolcezza e sarcasmo che lo ha reso il preferito dei fan e un'icona della cultura pop. L'attore è stato uno dei sei Friends principali, insieme a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.