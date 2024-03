Matthew Perry, il patrigno Keith Morrison non si dà pace: 'Non ha avuto il suo terzo atto'

A quasi cinque mesi di distanza dalla morte di Matthew Perry, il patrigno della star, Keith Morrison si è aperto su quanto sia tutto estremamente complicato da accettare e sul fatto che l’attore non abbia avuto la possibilità di vivere appieno una redenzione nonostante avesse cominciato a superare un periodo difficile della propria esistenza.

Dopo aver spiegato le cause della morte di Matthew Perry, torniamo ad occuparci del tragico incidente per riportare le parole di Keith Morrison, dal 1981 marito di Suzanne Perry, che durante una puntata del podcast Making Space ha voluto ricordare l’ultimo periodo della vita del protagonista di Friends.

Queste le parole del giornalista: “È proprio come mi hanno detto centinaia di volte le altre persone. Non se ne va ancora. È con te ogni giorno. È con te tutto il tempo”.

Quindi l’uomo ha spiegato come la dipartita sia stata terribile per sua moglie: “C’è qualche nuovo aspetto che ti assale il cervello, e non è facile, specialmente per sua madre. Non credo di svelare troppo se dico che verso la fine della sua vita erano più vicini rispetto a quanto li avessi visti da decenni, si mandavano continuamente messaggi e lui condivideva con lei cose che la maggior parte degli uomini di mezza età non condivide con le proprie madri”.

Morrison ha voluto concludere ricordando come il figliastro fosse felice, durante i suoi ultimi giorni: “Lo ha detto lui, e non lo diceva da molto tempo. È una fonte di conforto, ma significa anche che non abbia potuto avere il suo terzo atto, e questo non è giusto. E come ha detto lui stesso: ‘Se morissi all’improvviso, la gente sarebbe sciocca, ma non troppe persone sarebbero sorprese’. E aveva ragione. Non ho mai cercato di sostituire suo padre, ma ero lì per lui e lui lo sapeva”.

Per continuare a ricordare nel migliore dei modi l'amatissimo attore, vi lasciamo ad una lista delle 4 più grandi interpretazioni televisive di Matthew Perry oltre Friends.

