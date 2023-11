Matthew Perry, il ricordo di una guest star di Friends: 'Ecco cosa mi disse nel backstage'

Questi primi giorni d'autunno saranno inevitabilmente segnati dal ricordo costante di Matthew Perry, capace di lasciare un segno indelebile nelle vite di chi, tramite uno schermo o nella vita reale, ha avuto modo di conoscerlo e di volergli bene in qualche misura: l'ultimo a dedicargli qualche parola è stato John Stamos.

La star de Gli Amici di Papà ha voluto seguire l'esempio del collega Hank Azaria, ricordando l'esperienza vissuta sul set di Friends in compagnia di Perry all'epoca della sua comparsa come guest star nel celebre show: "Matthew ed io eravamo amici da molto tempo prima di Friends, quindi quando ci fu l'occasione di fare da guest star come donatore di seme per Chandler e Monica ci frequentammo un sacco" sono state le sue parole.

Stamos ha proseguito: "Nel backstage, mentre mi preparavo alla mia entrata, Matthew mi sussurrò: 'Impazziranno per te, preparati a tutte quelle urla'. Quindi entrai... Silenzio. Ero così imbarazzato. Ma quando finimmo la scena [...] Matthew entrò sul palcoscenico: 'Signore e signori, un grande applauso per John Stamos! Probabilmente non l'avete riconosciuto perché di persona è molto meglio'. Non ti dimenticherò mai e il mondo non ti dimenticherà". Come dargli torto, d'altronde: secondo l'ultimo sondaggio, Chandler è il personaggio preferito dei fan di Friends.