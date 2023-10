Matthew Perry, il ricordo di Gwyneth Paltrow: 'Spero che alla fine abbia trovato la pace'

Dopo il cordoglio della famiglia e dei creatori di Friends, Gwyneth Paltrow è l'ultima star di Hollywood a condividere aneddoti su Matthew Perry, morto sabato scorso. L'attrice Premio Oscar è intervenuta sui social media per ricordare quando ha incontrato il compianto attore di Friends e tutti i momenti divertenti che hanno trascorso insieme.

"Ho conosciuto Matthew Perry nel 1993 al Williamstown Theater Festival in Massachusetts. Eravamo entrambi lì per la maggior parte dell'estate a recitare", ha ricordato la Paltrow. "Era così divertente e così dolce stare con lui. Siamo andati in macchina a nuotare nei ruscelli, abbiamo bevuto birre nel bar del college locale, ci siamo baciati in un campo d'erba. È stata un'estate magica".

Paltrow ha ricordato che Perry aveva appena "girato l'episodio pilota di Friends ma non era ancora andato in onda", rivelando che l'attore che avrebbe poi interpretato Chandler Bing nella sitcom "era nervoso" e "sperava che la sua grande occasione arrivasse presto".

"Siamo rimasti amici per un po', finché non ci siamo allontanati, ma ero sempre felice di vederlo quando capitava", ha continuato. "Oggi sono molto triste, come molti di noi. Spero che Matthew sia finalmente in pace. Lo spero davvero", ha concluso l'attrice.

Dopo la notizia della morte di Perry, la sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione a TMZ in cui si dice "affranta per la tragica perdita del nostro amato figlio e fratello. Matthew ha portato tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico. Tutti voi significavate molto per lui e apprezziamo tutto l'amore che si è propagato".

Anche Marta Kauffman e David Crane, co-creatori di Friends, insieme al produttore Kevin Bright, hanno reso omaggio a Perry in una toccante dichiarazione. "Conserveremo sempre la gioia, la luce, l'intelligenza accecante che ha portato in ogni momento - non solo nel suo lavoro, ma anche nella vita", si legge nel comunicato. "Questo è davvero il momento in cui i nostri cuori sono spezzati".

Quest'ultima espressione nell'originale inglese è stata The One Where Our Hearts Are Broken e richiama la celebre composizione dei titoli degli episodi di Friends, i quali iniziano tutti con la formula The One...