Matthew Perry, il ricordo di Minnie Driver: 'Il suo dolore era troppo forte'

In un articolo pubblicato dal Guardian, Minnie Driver ha voluto ricordare la scomparsa di Matthew Perry, morto alla fine dello scorso ottobre per quella che è stata confermata essere un'intossicazione da ketamina. L'attrice aveva condiviso lo schermo con l'attore di Friends nell'opera del 2003 diretta da David Mamet, Sexual Perversity in Chicago.

"Stava passando un buon momento mentre recitavamo insieme, ma la cosa che lo caratterizzava è che era come un faro per gli altri", ha scritto Driver. "Era una di quelle persone che fanno stare bene gli altri. Quelle che in qualche modo non ti risucchiano nella loro tristezza o nel loro dolore, e ora so che il suo dolore era grande". Leggete anche il ricordo di Julia Roberts su Perry.

Driver ha continuato: "Matthew era una delle persone più sveglie che si potessero incontrare, spietatamente divertente nei modi in cui si rivolgeva alle persone. Non si lasciava scappare nulla. Io raccontavo storie lunghissime e lui faceva sempre questa parte brillantemente ritmata in cui si appisolava nel mezzo - così divertente - ma non c'era alcuna cattiveria in lui. Era una persona molto autoironica e molto gentile. Avrebbe aiutato chiunque gli avesse chiesto aiuto".

La fama derivante dall'esplosiva popolarità di Friends ha talvolta messo in ombra le genuine doti di attore di Perry. "Matthew, non dobbiamo dimenticarlo, era un ottimo attore", ha scritto Driver. "Di recente ho guardato le recensioni della nostra opera teatrale - e le sue erano tutte molto buone, a parte una. Ricordo la sua reazione: 'Alcune persone vogliono solo Chandler, e io non so se mi è permesso di essere qualcosa di diverso'. Quel personaggio sarebbe stato iconico e amato per sempre, ma chiaramente c'era molto di più in lui".

La lotta per definire se stesso al di là di Friends è stata qualcosa che potrebbe aver esacerbato le sue dipendenze, ha aggiunto Driver: "Era un vincolo piuttosto stretto. Parte della lotta interiore di Matthew è stata quella di essere così strettamente identificato con un ruolo che era anche amato da lui, un ruolo in cui era così bravo. Ma lo teneva anche legato in qualche modo, quindi si sentiva come preso in un tiro alla fune. Penso anche che se lotti contro la dipendenza e hai questa vita straordinaria e rarefatta in cui le persone ti amano così tanto, sia sempre difficile venire a patti con la possibilità della tua fallibilità".

Driver ha anche trovato difficile leggere il libro di memorie di Perry Friends, amanti e la Cosa Terribile: "L'ho visto l'ultima volta l'anno scorso durante il tour di presentazione del libro. È stato un tale sollievo sentirlo dire che, mettendo in piazza tutte quelle brutte esperienze, le aveva in qualche modo esorcizzate", ha detto. "Sono incredibilmente grata che abbia potuto vivere l'esperienza di quanto la gente abbia amato quel libro, e abbia amato lui, al di fuori di Friends. In definitiva, mi è sembrata una cosa positiva".