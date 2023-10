Matthew Perry, il ricordo del 'padre' di Chandler Kathleen Turner: 'Estremamente triste'

Dopo la speciale reunion di Friends in memoria di Matthew Perry, molti altri personaggi nel mondo dello spettacolo hanno omaggiato l'attore: basti pensare a Kathleen Turner, interprete della genitrice transgender di Chandler Bing nella serie TV.

Oltre a essere "molto triste per Matthew", nutriva anche una profonda stima nei suoi confronti: "Mi piaceva. Aveva un ottimo senso dell'umorismo, ed era di buon cuore. Gli piacevano le altre persone, il che, secondo me, è estremamente importante, considerando la carriera di attore che aveva scelto di intraprendere".

Ha inoltre aggiunto: "È molto triste quando rifletti su quanto fosse giovane: è un peccato che non sia riuscito a mantenere il controllo, ma non riesco nemmeno a immaginare la pressione che questi ragazzi, sulla scia del fenomeno mondiale, hanno sentito sulla propria pelle. Dev'essere stato travolgente".

Ricordiamo inoltre una precedente dichiarazione dei i co-creatori e produttori esecutivi Marta Kauffman e David Crane, oltre al produttore esecutivo Kevin Bright: "Siamo scioccati e davvero, davvero rattristati per la scomparsa del nostro amato amico Matthew. Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati di averlo conosciuto durante le nostre vite, era un vero talento. Probabilmente è un cliché dire che un attore riesce a recitare in un ruolo fino a farlo proprio, ma nel caso di Matthew non esiste niente di più vero. Dal giorno in cui lo abbiamo contattato per la prima volta riguardo la possibilità di interpretare Chandler Bing, non ci sono stati più dubbi".

