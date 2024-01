Matthew Perry, il ricordo della star di Friends agli Emmy è da brividi

Rob Reiner e Sally Struthers hanno reso omaggio agli Emmy Award a Norman Lear, star della tv americana scomparsa a 101 lo scorso dicembre prima di introdurre l'In Memoriam accompagnato da Charlie Puth e The War and Treaty con See You Again. Il segmento si è concluso con una versione della sigla di Friends in onore di Matthew Perry.

Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing nella sit-com anni '90 Friends, nella quale ha recitato con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, Matthew Perry è scomparso lo scorso 28 ottobre nella sua abitazione di Pacific Palisades in California. Dopo una vita tormentata dalle dipendenze, Perry nel 2022 aveva pubblicato la sua biografia Friends, amanti e la Cosa Terribile, nella quale ha ripercorso le gioie e i dolori della sua vita e carriera.

Sui social è stata notata l'assenza di Ryan O'Neal e Ray Stevenson nell'In Memoriam, che ha incluso star del calibro di Andre Braugher, Harry Belafonte, Barbara Walters, Alan Arkin, Richard Roundtree, Angela Lansbury, Bob Barker, Lance Reddick, Richard Belzer, Ron Cephas Jones, Treat Williams, Angus Cloud, Stephen "tWitch" Boss, Suzanne Somers, John Beasley, Leslie Jordan, Jim Brown, David McCallum, Len Goodman, Cindy Williams, Paul Reubens, Tommy Smothers, Irene Cara e Kirstie Alley.

