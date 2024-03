Matthew Perry, svelato il testamento: 1 milione di dollari a famiglia ed ex fidanzata

Negli ultimi giorni è stato aperto il testamento di Matthew Perry, scomparso prematuramente a 54 anni lo scorso 28 ottobre. L'attore, conosciuto in tutto il mondo grazie al ruolo di Chandler Bing nella sit-com Friends, ha deciso di nominare intestatari del trust testamentario da 1 milione di dollari creato da Perry.

Nei giorni scorsi ci sono state polemiche social per la dimenticanza di Matthew Perry nell'In Memoriam dei BAFTA. Ora l'argomento principale è il documento testamentario, redatto nel 2009. Secondo quando riporta People, i fratellastri di Perry sono stati nominati beneficiari:"Tutti i miei effetti personali e domestici, compresi, ma non limitati a gioielli, mobili e arredi, opere d'arte e automobili, insieme a qualsiasi assicurazione su tali proprietà, passeranno come parte del mio patrimonio residuo" si legge nel testamento.

Matthew Perry ha nominato sua madre, Suzanne Morris, e suo padre, John Bennett Perry, come beneficiari insieme ai quattro figli che Morris ha avuto con il patrigno dell'attore, Keith Morrison, ovvero Emily, Madeline, William e Caitlin. Il padre di Perry ha avuto anche un'altra figlia con la matrigna dell'attore, Debbie Boyle, chiamata Maria Perry-Bowick.

Il trust beneficiario creato da Matthew Perry è stato chiamato dall'attore Alvy Singer Living Trust proprio come il nome del personaggio di Woody Allen in Io & Annie. Nel testamento è inclusa anche l'ex fidanzata dell'attore, Rachel Dunn, che Perry cita anche nella sua autobiografia Friends, Lovers & The Big Terrible Thing. Al momento della sua scomparsa, Matthew Perry aveva 1 milione di dollari in proprietà personali, e il suo patrimonio netto riportato era di 120 milioni di dollari.

Matthew Perry è scomparso il 28 ottobre 2023 a causa di effetti acuti causati da ketamina, buprenorfina e dall'annegamento nella vasca da bagno; la morte è stata classificata come accidentale.

