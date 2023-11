Matthew Perry voleva che Zac Efron lo interpretasse nel suo biopic: 'Sono onorato'

Ci sono attori che, nel loro piccolo, resteranno per sempre impressi nella mente e nel cuore degli spettatori: tra questi, sicuramente, troviamo Matthew Perry, la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile per i fan e per l'intera Hollywood.

In queste settimane, colleghi a lui vicini e non hanno espresso il loro sincero dolore e la profonda vicinanza alla famiglia dell'interprete, facendoci ricordare l'impegno di Matthew Perry in numerosi film oltre la partecipazione in "Friends", il capitolo più significativo per la sua vita e la sua carriera.

Alle già innumerevoli voci, si aggiunge anche quella di Zac Efron, celebre star della saga di High School Musical e non solo, che Matthew Perry avrebbe desiderato come protagonista di un eventuale film biografico sulla sua persona.

"È un onore sapere che aveva in mente me per interpretarlo", ha dichiarato Zac Efron ai microfoni di People in occasione del red carpet per The Iron Claw, lasciando aperta la porta per il futuro: "Si vedrà. Sarei onorato di farlo”.

La star non risparmia parole di elogio verso il compianto Perry, col quale ha condiviso il set di 17 Again (2009), fantasy comedy in cui Zac interpretava proprio la versione giovane del personaggio di Matthew: “È stato un mentore per me e insieme abbiamo realizzato un film davvero fantastico. Lo ammiravo ed è grazie a lui che ho imparato i tempi comici. Quando stavamo girando 17 Again, è stato surreale per me voltarmi dall'altra parte e trovarlo lì, perché ho imparato così tanto da lui e da tutta la sua vita".

Si è trattato, dunque, di un red carpet non privo di commozione per Zac Efron, sul quale ha anche scoperto la fine dello sciopero SAG-AFTRA, evento che darà il via libera alla prosecuzione dei lavori per innumerevoli progetti. Chissà se in quel di Hollywood non si stia già pensando ad un eventuale biopic sull'amato Chandler di Friends: in tal caso, la strada per il casting sarebbe spianata.