Matthias Schoenaerts sarà il nuovo Django: annunciata la serie tv di Sky!

Sky e Canal+ hanno annunciato la serie tv di Django, l'antieroe western creato da Sergio Corbucci e Francesco Nero e riportato in auge in tempi recenti di Quentin Tarantino con il suo rifacimento Django Unchained.

Le riprese partiranno a marzo per la realizzazione di 10 episodi da 60 minuti: alla regia dei primi episodi Francesca Comencini, che sarà anche direttrice artistica dell'intero progetto serie; protagonista l'attore Matthias Schoenaerts (The Danish Girl, Red Sparrow, Via dalla pazza folla, Un sapore di ruggine e ossa), mentre in produzione troviamo Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz e Francesca Longardi per Cattleya e Olivier Bibas per Atlantique Productions.

La serie si preannuncia come molto ambiziosa e proporrà un approccio inedito al genere western, con un taglio contemporaneo e psicologico. Francesca Comencini ha dichiarato: "Questo progetto mi ha catturata fin da subito, anche grazie a personaggi femminili estremamente forti. Django offre un nuovo e interessante punto di vista sull’idea di mascolinità nel genere western. È una storia universale che celebra la diversità e le minoranze. Sono sicura che incuriosirà e affascinerà gli spettatori di tutto il mondo."

E c'è già una sinossi ufficiale:

"Il selvaggio west a cavallo fra 1860 e 1870. Sarah e John hanno fondato New Babylon, una città di emarginati, popolata da uomini e donne di ogni estrazione, razza e credo, che accoglie tutti a braccia aperte. Perseguitato dal ricordo dello sterminio della sua famiglia, avvenuto otto anni prima, Django continua a cercare sua figlia, convinto che sia sopravvissuta al massacro. Rimarrà scioccato nel ritrovarla a New Babylon, in procinto di sposare John. Ma Sarah, che ora è una donna adulta, vuole che Django se ne vada, poiché teme che restando possa mettere a repentaglio New Babylon. Django, però, crede che la città sia in pericolo e non è assolutamente disposto a perdere sua figlia una seconda volta."

