Ogni Mattina, Adriana Volpe si sente male in diretta: ecco cosa è successo

Durante la puntata di quest'oggi di Ogni Mattina Adriana Volpe ha accusato un malore che l'ha costretta ad interrompere la diretta.

Sembra però che la salute della bella conduttrice non sia assolutamente in pericolo, infatti come rivelato poi da lei stessa, si è trattato di un semplice siparietto per suscitare l'ilarità degli spettatori.

Nella seconda parte del programma era da poco intervenuto Giovanni Ciacci che, come al solito ha dispensato consigli di stile e perle di gossip, Adriana a quel punto ha simulato un malore dicendo: "Fatemi mettere così, alzo un attimo anche le gambe così arriva un po’ di sangue anche al cervello".

Inizialmente in studio era calato il silenzio, tutti temevano il peggio ma, prontamente la Volpe ha mostrato che si trattava di una semplice presa in giro, facendo tirare ai presenti un sospiro di sollievo.

La sua esperienza televisiva su Tv8 prosegue a gonfie vele al fianco di Alessio Viola, giornalista televisivo e volto storico anche di SkyTg24. Sembrano ormai piuttosto lontani i tempi difficile de I fatti Vostri, il programma di Rai 2, dove si trovava a fare i conti ogni giorno con l'astio di Giancarlo Magalli. I due negli ultimi mesi hanno dato vita ad un vero e proprio scontro sui social, fatto di botte risposte senza esclusioni di colpe. Staremo a vedere come la vicenda si evolverà nei prossimi mesi.