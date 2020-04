Niente Mattino5 per Adriana Volpe: Mediaset verso la conferma della Panicucci

La partecipazione al GF Vip sembrava aver aperto le porte di Mediaset ad Adriana Volpe. La conduttrice ex Rai infatti non ha mai nascosto il suo gradimento per la rete, ed ha auspicato di avere un'opportunità che fino a qualche settimana fa sembrava dietro l'angolo. Lo scenario, però, sarebbe radicalmente cambiato.

Le indiscrezioni trapelate infatti parlavano di un approdo di Adriana Volpe al posto di Federica Panicucci per la versione estiva di Mattino5, che la presentatrice avrebbe dovuto condurre insieme a Michele Cucuzza (con lei nella casa del GF Vip). A causa dell'emergenza Coronavirus, infatti, è altamente improbabile che il programma si fermi, ecco perchè molti ipotizzavano un cambio di conduzione.

Adriana Volpe infatti sarebbe entrata nei cuori dei dirigenti Mediaset per il proprio comportamento durante il reality show, nel corso del quale si è sempre mostrata garbata e mai sopra le righe.

Il sito Dagospia però riferisce che l'arrivo a Mattino5 sarebbe momentaneamente in standby a causa del budget limitato. Ma non è tutto, perchè il Biscione avrebbe anche deciso di mettere da parte i piani per una versione weekend del programma. La testata online a tal proposito riferisce che "la riconferma di Federica Panicucci sarebbe cosa certa così come sarebbero esigue le speranze per l'operazione weekend con Volpe e Cucuzza. Sarà difficile trovare il budget per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente".

Adriana Volpe ha lasciato in anticipo la casa del GF Vip a causa della malattia contro cui stava combattendo il suocero, morto poco dopo per via del Coronavirus. Di recente ha chiuso le porte ad una rappacificazione con Magalli, con cui i rapporti sono deteriorati da tempo.