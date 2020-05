Mauela Arcuri si confessa a Vieni Da Me: 'Ecco la verità su Gabriel Garko'

Dopo le rivelazioni di Alena Seredova sulla rottura con Buffon, un'altra ospite ha deciso di parlare apertamente della sua vita sentimentale a Vieni con Me: si tratta di Manuela Arcuri.

L'attrice italiana aveva avuto una storia d'amore con Gabriel Garko: "Credevo fosse una storia importante, ma è stata più un'avventura. Lui è sempre stato impeccabile con me, abbiamo fatto vacanze insieme e ci siamo divertiti".

I due avevano lavorato insieme sul set della serie Il peccato e la vergogna e la loro intesa aveva mandato in estasi i fotografi anni fa, ma a quanto pare la loro breve avventura è naufragata nel giro di poco tempo. Al riguardo la Arcuri commenta: "Non so il vero motivo per cui è finita. Ci siamo allontanati, rimanendo sempre amici e abbiamo continuato a lavorare insieme".

La conduttrice Caterina Balivo ha poi voluto sottolineare come abbia fatto una vera e propria strage di cuori in passato: ma c'è una relazione della quale si pente?.

"Quale amore cancellerei? Nessuno. Sinceramente credo che ogni storia mi abbia lasciato qualcosa, anche se sono storie che non sono finite bene", risponde lei, dichiarando di aver fatto tesoro degli insegnamenti appresi da ciascuna di quelle storie. L'amore definitivo sembra averlo trovato grazie al compagno Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha festeggiato il sesto compleanno del loro figlio.

Intanto il mondo televisivo è in subbuglio: Fazio potrebbe lasciare la Rai e a sostituirlo potrebbe arrivare Paolo Ponolis.