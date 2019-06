Maurissa Tancharoen brilla nel nuovo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. 6

L'ultimo episodio andato in onda di Agents of S.H.I.E.L.D. ha fatto registrare il ritorno di Deke Shaw e ha incluso l'ingresso della nuova fidanzata di Shaw, Sequoia, interpretata dalla showrunner della serie, Maurissa Tancharoen. I fan aspettavano il cameo dell'attrice e produttrice dall'inizio della stagione e ora sono stati accontentati.

Interpretando un'influencer, Maurissa Tancharoen ha offerto una performance perfetta nel ruolo della fidanzata di Shaw, aggiungendo brio e risate all'episodio.

Sequoia è diventata in breve tempo uno dei personaggi preferiti dai fan, e tutti gli appassionati sperano di rivederla prima della fine della serie.

Il momento clou dell'episodio è stato il finale, dove si sono viste le storie del giorno su Instagram di Sequoia.



In uno show particolarmente cupo, in particolare nelle ultime due stagioni, un'aggiunta di questo tipo ha decisamente rallegrato e regalato brillantezza all'intero episodio, scritto da Nora e Lilla Zuckerman.

La scorsa settimana Maurissa Tancharoen ha parlato del suo debutto in Agents of S.H.I.E.L.D.:"Avevamo parlato della possibilità di un cameo ad un certo punto della stagione ma quando le sorelle Zuckerman hanno creato Sequoia ce l'ho messa tutta".

"Trovo sia stato molto divertente passare davanti alla macchina da presa, con un cast e una troupe con cui ho lavorato per sei anni".

Maurissa Tancharoen mancava dallo schermo dal 2014, quando recitò nella commedia romantica Lust for Love.

L'annuncio del cameo in Code Yellow venne dato a fine maggio e in effetti la showrunner ha fatto la propria breve comparsa nell'episodio. Inoltre le novità su Sarge hanno fatto molto discutere al termine dell'ultimo episodio andato in onda.