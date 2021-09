Maurizio Costanzo difende Barbara D'Urso: 'Basta critiche, è una professionista'

Questo è un momento abbastanza difficile per Barbara D'Urso che si trova a dover fare i conti con il ridimensionamento di Mediaset e i bassi ascolti di Pomeriggio Cinque. Così, in difesa della conduttrice, è sceso in campo Maurizio Costanzo.

Il volto storico della tv nostrana ha parlato del nuovo format del talk show di Carmelita evidenziando come talvolta il suo modo di fare al di sopra delle righe possa sembrare eccessivo ma che, in tanti anni di conduzione la D'Urso è stata in grado di costruirsi un suo pubblico e soprattutto una grande professionalità.

Maurizio Costanzo ha infatti detto: "Il suo modo di fare televisione può piacere, come non piacere. Ma Barbara, col tempo, è riuscita a costruirsi un suo pubblico. E questo fa di lei una vera professionista".

Successivamente ha aggiunto: "Non importa quello che fa. Il suo pubblico la segue comunque, per vedere cosa ha da proporre, anche quando ci sono dei cambiamenti in atto. Quando fai certi numeri, da diversi anni, vuol dire che sei un’esperta del settore. Vedrete cosa combinerà con questo nuovo format".

Staremo a vedere se la nuova versione di Pomeriggio Cinque riuscirà a fare gli ascolti sperati e soprattutto se Maurizio Costanzo avrà ragione su questo nuovo momento della carriera di Barbara D'Urso.