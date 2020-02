Maurizio Costanzo contro il GF Vip: 'Chiudetelo, è un pessimo esempio'

L'ultima puntata del Grande Fratello VIP è stata a dir poco infuocata. Antonella Elia infatti è finita nell'occhio del ciclone per alcune frasi pronunciate durante la diretta ("non ci volevo venire, l'ho fatto solo per soldi"), che hanno scatenato polemiche e critiche ai danni del reality show.

Contro il programma si è scagliato anche Maurizio Costanzo, che ha criticato aspramente il Grande Fratello VIP in un editoriale pubblicato su Nuovo.

Il marito di Maria De Filippi bisogna "chiudere il GF Vip! E' un reality show che non intrattiene, non rilassa e non fa pensare". Lo storico presentatore di RAI e Mediaset sottolinea che "troppo spesso diventa teatro per comportamenti che rischiano di diventare un pessimo esempio per chi guarda", ecco perchè secondo il giornalista 81enne la soluzione è una: "chiudiamo questo programma così risolviamo il problema una volta per tutte".

L'opinione sarà sicuramente condivisa da molti, e non è un caso che rispetto alle prime edizioni le ultime abbiano riportato un calo della popolarità per gli episodi che spesso si verificano all'interno della casa.

Mediaset ieri ha presentato i palinsesti della prossima primavera che hanno segnato la cancellazione dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello, che probabilmente torneranno direttamente nel 2021. L'ultima puntata del GF Vip, nel frattempo, ha segnato l'eliminazione di Serena.