Maurizio Costanzo, grande ritorno in Rai: parte il programma 'Album di Famiglia'

Maurizio Costanzo ritorna in Rai da maggio, per condurre il nuovo programma tv in partenza "Album di Famiglia", show che verrà trasmesso il sabato pomeriggio su Rai2. Il presentatore da anni si divide tra i programmi condotti sia in Rai che in Mediaset, e nell'ultimo periodo le sue trasmissioni avevano avuto lo stop da parte delle reti televisive.

Uno di questi, "L'Intervista", è stato sospeso ma si suppone riprenderà presto, mentre il "Maurizio Costanzo Show" è stato fermato dal conduttore stesso, in quanto sarebbe potuto tornare in onda senza pubblico, e Maurizio Costanzo ha dichiarato: " Piuttosto che rinunciare al pubblico, rinuncio allo show. Almeno finché questa terribile situazione non si normalizza".

Il nuovo format di "Album di Famiglia" prevede che venga proposta la storia della rete televisiva Rai, con video, testimonianze e contenuti che facciano rivivere agli spettatori il lavoro che c'è dietro ogni progetto. Ad accompagnarlo in questo nuovo show ci sarà Umberto Broccoli, volto de I Fatti Vostri.

Maurizio Costanzo, nonostante l'età (ha infatti superato gli ottant'anni) non ha voglia di lasciare la TV, dove negli anni ha condotto diversi programmi che hanno segnato la storia della televisione italiana. E non è da meno la sua compagna Maria De Filippi, che vedremo tra poco con "Amici Speciali", versione VIP di Amici, mentre ritornerà a breve Uomini e Donne.