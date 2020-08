Maurizio Costanzo, tenera dichiarazione a Maria: 'Sei la donna che voglio per sempre'

Maurizio Costanzo nei giorni scorsi è stato ospite a C’è tempo per..., il programma mattutino condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, in cui si è abbandonato a delle dolcissime parole per la donna della sua vita, ovvero Maria De Filippi.

Il noto giornalista e conduttore ha raccontato nel corso dell'intervista vari momenti salienti della sua vita nonché le tappe più significative della sua carriera che lo hanno portato al successo televisivo, facendo di lui uno dei volti più popolari della tv italiana.

Il grande merito di tutto, lo ha sempre dato alla donna che è la sua compagna di vita da ben 25 anni, che a suo dire, lo avrebbe reso un uomo migliore e, nel corso del flusso di parole ha rivelato quella che è stata la frase rivolta rivolta a Maria poco prima del loro matrimonio.

Con un po' di commozione Maurizio ha raccontato di aver capito sin da subito che la De Filippi era la donna che voleva avere al suo fianco per il resto della sua vita e, poco prima delle nozze le ha detto: "Tu sei la donna nella mano della quale vorrei morire".

I due sono prossimi alle nozze d'argento sembrano essere una coppia inseparabile e, il segreto di questo lungo rapporto viene svelato da Maurizio ai microfoni del programma di Rai 1: "L’amore è solo una appendice, c’entra il volersi bene, l’amicizia. Essere solidali è importante".

Intanto la famiglia Costanzo-De Filippi si allarga: i due hanno infatti adottato Filippa, una dolcissima bassotta.