Max, David Zaslav sulle piattaforme streaming: 'Dovremmo commercializzare un prodotto'

Il mondo dello streaming sta cambiando. Il primo a capirlo sembra sia stato David Zaslav, nuovo presidente della Warner Bros Discover. Ne ha parlato durante una conferenza stampa all'evento MoffettNathanson nel quale ha risposto ad alcune domande di giornalisti e pubblico.

Secondo Zaslav, infatti, sarebbe un necessario consolidamento delle piattaforme streaming anche attraverso modi non tradizionali. "Dovrebbe esserci un consolidamento, ma è più probabile che avvenga nel riconfezionamento e nella commercializzazione di più prodotti insieme. Questo è quello che penso abbia senso. Dobbiamo, come industria, raggiungere questo tipo di punto" ha detto. Il ragionamento fatto da Zaslav è molto più economico che di visione vera e propria dei contenuti.

Mentre la campagna pubblicitaria di Max sta diventando più costosa di altre per la Warner, Zaslav ha continuato a riflettere quanto sia necessario un rinnovamento. "Probabilmente ridurrebbe il tasso di abbandono. Vorremmo [tutti] commercializzare un prodotto. E fornirebbe un'esperienza di consumo significativa" ha spiegato il presidente. "Potremmo farlo: i proprietari dei contenuti nei mercati o, più in generale, in tutte le regioni, potrebbero farlo. Che lo facciamo quest'anno o tra tre anni. Penso che qualcosa del genere alla fine accadrà" ha concluso.

Nel frattempo sono trapelati i dettagli riguardo la nuova piattaforma della Warner Max. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!