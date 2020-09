Maxi Loperz furioso con Wanda Nara: 'Per colpa sua, due figli positivi al Covid'

Nelle ultime ore è scoppiata un'accesa polemica tra Maxi Lopez e Wanda Nara. L'attaccante ora in forza alla Sambenedettese ha accusato la sua ex moglie di non aver minimamente badato alla salute dei suoi bambini pur di fare le consuete vacanze ad Ibiza.

I vari test svolti dopo il rientro hanno poi dimostrato che due dei suo figli, ovvero Benedicto e Constantino, sarebbero risultati positivi al Covid. Positiva poi sarebbe risultata anche Isabella, la figlia più piccola nata dall'unione tra la soubrette e l'ex stella dell'Inter.

Il calciatore, che ha vestito tra l'altro la maglia del Milan negli anni scorsi, durante un'intervista ripresa anche da As, ha voluto sbugiardare pubblicamente la sua ex compagna che con un post sui social aveva affermato che solo Icardi sarebbe risultato positivo al Coronavirus mentre tutti i bambini avrebbero avuto risultato negativo dal tampone.

"Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati" ha detto Maxi Lopez.

Insomma Wanda Nara pur di fare le proprie vacanze ad Ibizia, non avrebbe pensato in alcun modo alle conseguenze che questo viaggio avrebbe potuto avere sui propri bambini. Certamente le polemiche proseguiranno. Restiamo in attesa di una risposta della showgirl argentina.