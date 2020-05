I May Destroy You, tutti i dettagli sulla provocatoria serie HBO sul al consenso sessuale

La serie precedentemente nota come January 22nd è stata rinominata I May Destroy You, un titolo sicuramente più significativo e potente rispetto al tema trattato dall'autrice Michaela Coel all'interno del progetto targato HBO, emittente che ha anche annunciato la data della premiere ufficiale americana.

Lo show andrà infatti in onda su HBO a partire dal prossimo 7 giugno 2020 e in Inghilterra, sulla BBC, il giorno successivo. La serie è composta da 12 episodi della durata di mezz'ora ciascuno, con la chiara impronta drammatica.



Si tratta infatti di un racconto "coraggioso, schietto e provocativo" che esplora il consenso sessuale nella società contemporanea e come, nel nuovo scenario di appuntamenti e relazioni, vengono fatte distinzioni tra liberazione e sfruttamento. Parlando in precedenza della serie, la Coel aveva dichiarato: "siamo molto fortunati nell'essere riusciti a mettere insieme un cast così talentuoso e a portare alla vita questi copioni. Non vedo l'ora di condividere questo lavoro con i fan l'anno prossimo".

In passato, Michaela Coel ha ideato Chewing Gum e recitato come protagonista in Black Earth Rising, miniserie thriller della BBC disponibile già da tempo su Netflix. Oltre a questo, abbiamo avuto modo di vederla negli episodi di Black Mirror Nosedive e USS Callister.



Il cast di I May Destroy You è composto soprattutto da attori emergenti della scena inglese, come Weruche Opia (Inside No9), Paapa Essiedu (Kiri), Aml Ameen (Yardie), Adam James (Belgravia), Sarah Niles (Catastrophe) e Ann Akin (Philip K. Dick’s Electric Dreams).