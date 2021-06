Maya and the Three, ecco le prime immagini della serie animata di Netflix!

Netflix ha svelato due attesissime immagini per la sua prossima serie animata ispirata alla mitologia messicana intitolata Maya and the Three diretta regista vincitore di un Emmy Jorge Gutiérrez.

Maya and the Three è stata una delle sei produzioni animate originali annunciate da Netflix nel novembre del 2018, quando la prima e finora unica concept art è stata condivisa pubblicamente. Da allora, i dettagli sono stati tenuti top-secret e non avevamo mai potuto dare un’occhiata a quello che ci aspettava, ma oggi le cose sono cambiate e potete guardare le due splendide immagini nella galleria in calce alla notizia.



Nella prima, la giovane protagonista si vede sotto una grande luna e nella seconda, con altri personaggi della serie.



"Come amante da sempre dei film fantasy di tutto il mondo e profondamente ispirato dalla gloriosa arte mesoamericana e dalle mostre del Museo Nacional de Antropologia della mia città natale, Città del Messico, ho creato Maya come la nostra Principessa Aquila Guerriera, fieramente ribelle", ha detto Gutiérrez in una dichiarazione che accompagna il rilascio delle immagini.



Ha aggiunto: “La nostra giovane eroina è amorevolmente ispirata dalle vere donne guerriere messicane della mia vita: mia madre, mia sorella e la mia eterna musa, mia moglie. Non vedo l'ora che il pubblico di tutte le età da tutto il mondo si unisca a Maya and the Three nella loro divertente, sincera ed epica ricerca per sconfiggere gli dei del mondo sotterraneo per salvare il loro mondo magico. Per chiunque abbia amato El Tigre e The Book of Life, vi aspetta una sorpresa deliziosa!”



Gutiérrez ha co-scritto la serie con la sceneggiatrice di Elena di Avalor, Silvia Olivas, che è anche co-produttrice esecutiva. Lo stile della serie ricorda molto quello di The Book of Life del 2014 che è stato nominato per un Golden Globe come miglior film d'animazione.



Pronta per il lancio globale su Netflix entro la fine dell'anno, Maya and the Three è ambientata in un mitico mondo fantastico pieno di magia, una principessa guerriera di ispirazione mesoamericana si imbarca in un’epica ricerca per compiere un’antica profezia e salvare l’umanità dagli dei vendicativi degli inferi.

Che cosa ne pensate di queste prime immagini di Maya and the Three? Fatecelo sapere nei commenti!