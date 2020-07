Maya Hawke, 22 anni oggi: tanti auguri a Robin di Stranger Things

Figlia di Uma Thurman, la fama di Maya Hawke l'ha receduta ancor prima del debutto in Stranger Things: "Cosa aspettarci da lei? Come sarà il suo personaggio?" Queste e molte altre le domande che si ponevano i fan, ma in breve tempo ha conquistato il pubblico e per il suo compleanno Netflix le fa gli auguri insieme ai fan della serie.

Classe 1998, Robin Buckely è arrivata ad Hawkins come un fulmine a cielo aperto, affascinando il pubblico senza però disilluderne le aspettative. Oggi la vivace Hawke compie 22 anni e per l'occasione la piattaforma streaming ha voluto omaggiarla ricordando il suo debutto nella serie fantascientifica: ve lo ricordate?

Insieme a Steve Harrington, interpretato da Joe Keery, la ragazza è stata una portentosa alleata nella stagione 3 e ha aiutato i giovani protagonisti a svelare il piano dei militari russi, che agivano indisturbati proprio sotto Hawkins con l'intento di aprire un varco verso il Sottosopra.

Intanto i lavori per i nuovi episodi, seppur a rallentatore, continuano e finalmente s'inizia a parlare di un ritorno sul set di Stranger Things 4. Insieme alla Hawke torneranno anche tutti gli altri membri del cast, anche se l'attenzione del pubblico è interamente puntata su Hopper: cos'avranno in serbo i fratelli Duffer per David Harbour in Stranger Things 4?