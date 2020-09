Maya Hawke e Giulia De Lellis, la normalità che fa tendenza a Venezia 77

Per anni il mondo patinato dello star system ha imposto alle donne di apparire al meglio sui red carpet ma, quest'anno qualcosa sembra essere cambiato. Alla 77a edizione del Festival del Cinema di Venezia, Maya Hawke e Giulia De Lellis hanno deciso di mostrarsi al naturale, con qualche piccolo difetto, perché anche la normalità può fare tendenza.

L'attrice, figlia della nota protagonista di Kill Bill Uma Thurman e del celebre Ethan Hawke, ha deciso di sfilare senza depilare le proprie ascelle per la proiezione di Mainstream. Il toppino un po' scollato mette in mostra tutta la sua peluria. Alcuni pensano che la scelta indichi una semplice dimenticanza o mancanza di tempo, altri invece ipotizzano che l'interprete di Robin in Stranger Things, l'abbia fatto volontariamente come segno di adesione al movimento femminista.

Altrettante rivoluzionaria la scelta di Giulia De Lellis di mettere in mostra la sua acne. La malattia della pelle che per molte donne è un difetto da coprire ad ogni costo, diventa il simbolo di una battaglia verso l'accettazione personale. Poco importa se tutti la notano durante uno degli eventi cinematografici più attesi come Venezia 77, l'unica cosa che conta è sapersi accettare così come si è.

Queste due donne così diverse tra di loro sono riuscite a portare un pizzico di normalità in un mondo apparentemente così lontano da noi. La loro innovazione è stata semplicemente quella di mostrarsi al naturale senza temere il giudizio altrui.