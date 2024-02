Maya Hawke infastidita dai titoli sul nepotismo: 'So che un giorno non sarà più così'

Essere la figlia di due grandi star di Hollywood porta con sé degli enormi vantaggi e allo stesso tempo costringe e dover convivere con dei pregiudizi difficili da superare. Lo sa bene Maya Hawke, protagonista di Stranger Things e accusata a più di riprese di essere figlia di un nepotismo che avvantaggia le famiglie già inserite nell’industria.

Dopo aver parlato dell’inizio della produzione dell’ultima stagione di Stranger Things, torniamo ad occuparci di uno dei prodotti di punta di Netflix per riportare le parole, infastidite e consapevoli, di una delle protagonisti degli ultimi capitoli dello show.

In un’intervista con The Guardian, la giovane attrice ha cercato di dire la sua a proposito del suo status e dei preconcetti che riguardano la fortuna di essere nata figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke: “L’unica cosa che mi dà fastidio è quando diventa un titolo. Ma so anche che un giorno non sarà più così. Credo che si capisca che amo questo lavoro e sono molto grata di poterlo fare. Vorrei credere che sarei arrivata ad essere un’artista in ogni caso, anche se fossi stata adottata. Ma non ne sono sicura. Sono così grata per il mondo in cui sono cresciuta, per il fatto di poter andare a vedere i lavori di produzione e sedermi dietro le quinte per conoscere i grandi registi”.

Una presa di coscienza che non porta la giovane artista a rinunciare alla possibilità che, un giorno, il suo lavoro possa essere considerato senza l’ombra persistente del pregiudizio.

