Maya Hawke, il padre Ethan ha girato il videoclip della sua canzone Coverage

Conoscevamo già il talento di Maya Hawke come attrice e in questi giorni di quarantena l'abbiamo vista cantare e suonare con il padre Ethan Hawke, scoprendo così anche una buona attitudine verso la musica.

La scorsa settimana, la giovane attrice ha anche pubblicato un singolo intitolato Coverage (che anticipa l'uscita dell'album Blush), ma data la situazione attuale non è stato possibile girare un videoclip con i metodi tradizionali. Così, facendo di necessità virtù, il filmato è stato girato in casa, diretto dal padre mentre la ventunenne si esibisce con l'esecuzione del brano.



Ethan Hawke ha pubblicato il video sul proprio profilo Instagram e ha lodato la bravura della figlia, sottolineando che lo stesso non si può dire per le sue capacità di regia. Vi ricordiamo che potete ammirare il videoclip di Coverage in calce all'articolo. Cosa ne pensate?

La canzone, ha spiegato Maya Hawke, si basa sulle sue esperienze sul set e sul dover immedesimarsi ogni volta in un personaggio diverso mentre si divideva tra gli impegni con l'adattamento BBC di Piccole Donne e C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino.

Di recente, Maya Hawke si è sfogata con la generazione dei suoi genitori. Secondo la star di Stanger Things, infatti, hanno distrutto l'ambiente e votato per le persone sbagliate.