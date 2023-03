Mayans M.C., il trailer dello spin-off di Sons of Anarchy svela l'arrivo della Stagione 5

FX ha diffuso un nuovo teaser trailer di Mayans M.C. che rivela agli spettatori la data di debutto della quinta e ultima stagione. Si concluderà quindi la "corsa" di questo spin-off di Sons of Anarchy che ha accompagnato gli appassionati della serie madre in un'altra serie di avventure spostando l'attenzione su un'altra gang di motociclisti.

Nel nuovissimo teaser trailer in bianco e nero della quinta stagione di Mayans M.C. vediamo l'omonimo club di motociclisti mentre cerca di battere la morte stessa, e a quanto pare non si prospetta nulla di buono per loro all'orizzonte. Il teaser si conclude rivelando che la stagione finale sarà trasmessa in anteprima su FX a partire da mercoledì 24 maggio.

Ambientata nella Central Valley della California, Sons of Anarchy è andata originariamente in onda su FX per sette stagioni dal 2008 al 2014. Mayans M.C. ha poi debuttato sul network nel 2018. Lo spin-off è incentrato sulla banda di motociclisti rivale dei Sons of Anarchy, i Mayans, anche se si svolge due anni e mezzo dopo la conclusione della serie originale - per non parlare delle centinaia di chilometri di distanza che li separano nella fittizia città di confine di Santo Padre, in California.

Mayans M.C. è incentrato su "Ezekiel 'EZ' Reyes, presidente del charter Mayans M.C. al confine tra Cali e Messico. EZ che guida suo fratello Angel e Santo Padre M.C. in una sanguinosa guerra contro i rivali Sons of Anarchy. La difesa del territorio californiano inizia a mietere vittime all'interno del club e provoca tensioni tra EZ e Angel". All'inizio di quest'anno, FX ha confermato che l'imminente quinta stagione di Mayans sarebbe stata anche l'ultima. Nella passata stagione abbiamo assistito anche al cameo di Kim Coates, di ritorno da Sons of Anarchy.

Mentre Mayans M.C. sta per concludersi, il franchise di Sons of Anarchy potrebbe non essere ancora pronto per l'addio definitivo. Theo Rossi - che ha interpretato Juan-Carlos "Juice" Ortiz nella serie originale - ha recentemente accennato a un possibile progetto revival che lo riunirebbe ai suoi co-protagonisti. Qualche tempo fa, anche Charlie Hunnam si è detto pronto a tornare.