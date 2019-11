Mayans MC 2: un attore della è deluso per la morte del suo personaggio

All'interno della seconda stagione di Mayans MC, lo spin-off della serie TV Sons of Anarchy incentrata sulle vicende di una banda di motociclisti, è scomparso uno dei personaggi storici. La scelta narrativa sembra aver deluso un po le aspettative dell'attore.

Dopo le ultime problematiche questioni che hanno portato FX a licenziare Kurt Sutter, per via di alcune battute rivelate dallo stesso Sutter, la serie Mayans MC ha visto uno dei suoi attori rilasciare delle dichiarazioni caratterizzate da un tono di disappunto per come il suo personaggio sia stato poco sfruttato nel corso della serie. Ci riferiamo all'attore Antonio Jaramillo e alla morte di Michael 'Riz' Ariza.

Nell'ultimo episodio andato in onda, una banda rivale ha attaccato i Mayans e a farne le spese è stato Riz che è finito in coma. Nonostante le rassicurazioni dei medici, il suo compagno Taza, vicepresidente dei Mayans, ha ucciso Riz privandolo dell'ossigeno. In questo modo oltre a presentare un inaspettato colpo di scena, è stato anche tagliato fuori dalla serie uno dei personaggi presenti fin dalla prima stagione.

Ecco le dichiarazioni di Jaramillo sulla scomparsa del suo personaggio:

"Vorrei ancora far parte dello spettacolo, perché posso dare ancora molto dato che mi sono sentito come se fossi stato messo in panchina per troppo tempo. Mi sono sentito come un quarterback rilegato in panchina. Non so perché Kurt abbia fatto questa scelta. Lo so, è il suo show è ha preso le sue decisioni. Abbiamo avuto alcune conversazioni, ma il capo è lui. Ma come attore per me è stato molto frustrante perché devi concedermi spazio, lasciarmi ballare, lo sai che sono bravo in quello faccio. Quello faccio piace a molte persone che mi hanno chiesto 'Amico, perché stai seduto in panchina?', ma io sto bene non dipende me".

La seconda stagione di Mayans MC ha fatto il suo debutto lo scorso 3 settembre con l'episodio Xbalanque. Negli Stati Uniti la serie viene trasmessa dal canale via cavo FX, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo mese di dicembre all'interno del canale Fox.