Mayans MC: dopo la seconda stagione si dimette uno dei produttori

Si torna a parlare del produttore della serie spin-off di Sons of Anarchy: dopo che Kurt Sutter aveva difeso Mayans MC dalle accuse di violenza eccessiva, è tornato a parlare con la stampa affermando che si dimetterà dalla sua posizione di produttore esecutivo, lasciando Elgin James alla guida dello show.

Nel corso della premiere della seconda stagione, l'autore ha spiegato il motivo di questa scelta affermando che vuole che la storia della gang latina di motociclisti e delle loro avventure al confine tra gli Stati Uniti e il Messico venga raccontata da un produttore di queste origini.

Durante un'intervista con The Wrap, Kurt Sutter ha voluto raccontare i motivi che lo hanno spinto a creare la serie con protagonista Charlie Hunnam: "È una cosa che ho sempre giurato avrei evitato di fare una volta diventato artista, cioè ispirarmi alla mia vita. Invece ho capito che per essere un artista devo fare così. Ho questo dolore dentro di me che devo fare uscire. Molte persone a lavoro su Mayans MC, sia di fronte che dietro la cinepresa, sono cresciute in questo ciclo di povertà, violenza e carcere. È la prima volta che possiamo raccontare le nostre storie".

Le prossime puntate andranno in onda a partire dal 3 settembre, nel frattempo vi lasciamo con il trailer di Mayans MC.