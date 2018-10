Mayans MC: lo spinoff di Sons of Anarchy ottiene il rinnovo per una seconda stagione!

Dato il grande successo dei primi episodi, l'emittente americana FX ha deciso di rinnovare per una seconda stagione Mayans MC, spinoff della celebre saga di Sons of Anarchy. Il debutto è previsto per il 2019 ed al comando ci sarà sempre Kurt Sutter. La notizia è stata data in esclusiva da The Hollywood Reporter.

Nick Grad, presidente di programmazione di FX, ha così commentato il rinnovo: "Mayans MC sta facendo registrare grandi ascolti, dimostrando il grande interesse dei fan verso l'universo televisivo creato da Kurt Sutter e Elgin James. Non possiamo che essere entusiasti di continuare questa fantastica corsa nella seconda stagione."

Le vicende narrate nello spin-off sono ambientate due anni e mezzo dopo gli eventi del finale di Sons of Anarchy e vedono EZ Reyes (JD Pardo), uscito da poco di prigione, coinvolto in un giro di narcotraffico del narcotraffico al confine tra California e Messico. Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi uno spazio per la sua nuova identità in una cittadina nella quale in passato era visto come un giovane promettente.

Nel cast di Mayans MC troviamo anche Gino Vento (The Deuce), Edward James Olmos (Battlestar Galactica), Sarah Bolger (Once Upon a Time), Richard Cabral (American Crime) e Michael Irby (The Unit)