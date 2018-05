Mayans MC: una nuova corsa ha inizio nel teaser ufficiale dello spinoff di Sons of Anarchy

Le motociclette sono pronte a scaldare nuovamente l'asfalto in Mayans MC, l'attesissimo spin-off di Sons of Anarchy. Lo show sarà co-creato da Kurt Sutter ed Elgin James, e debutterà su FX nel corso del 2018, rappresentando un nuovo tassello nell'universo della celebre serie televisiva, ancora oggi ricordata con reverenza dai fan.

Le vicende narrate nello spin-off sono ambientate dopo gli eventi del finale di Sons of Anarchy e vedono EZ Reyes (JD Pardo), uscito da poco di prigione, coinvolto in un giro di narcotraffico del narcotraffico al confine tra California e Messico. Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi uno spazio per la sua nuova identità in una cittadina nella quale in passato era visto come un giovane promettente.

Sons of Anarchy è diventato uno degli show più quotati nell'intero panorama televisivo, e di FX in particolare, facendo registrare ascolti da record. Poichè i Mayans sono stati una presenza costante nell'intero arco narrativo delle sette stagioni, era lecito aspettarsi che sarebbero stati al centro di questa nuova serie.

Nel cast di Mayans MC anche Edward James Olmos (Battlestar Galactica), Sarah Bolger (Once Upon a Time), Richard Cabral (American Crime) e Michael Irby (The Unit). La prima stagione dello spinoff sarà composta da 10 episodi.

A questi si aggiunge Gino Vento di The Deuce, che a vrà un ruolo ricorrente e vestirà i panni di Nester, amico d'infanza ferocemente leale di Miguel Galindo (Danny Pino), diventato il suo responsabile della sicurezza e disposto a fare qualsiasi cosa per far rispettare il dominio della famiglia.

Staremo a vedere, dunque, se Mayans MC riuscirà a replicare almeno in parte la grande atmosfera di Sons of Anarchy.