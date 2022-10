Mayfair Witches, Alexandra Daddario contro demoni e fantasmi nel nuovo trailer

Alexandra Daddario è la protagonista di Mayfair Witches la nuova serie AMC tratta dalla trilogia di romanzi sulle streghe di Anne Rice che farà il suo debutto prossimo gennaio e nel nuovo trailer, la vediamo fare i conti con demoni e fantasmi che infestano un mondo pieno di oscuri misteri.

Lo show in 8 episodi racconta la storia della brillante dottoressa Rowan Fielding, un giovane e capace neurochirurgo che scopre suo malgrado di essere la discendente di una famiglia di streghe. Mentre cerca di capire come convivere con questi suoi nuovi poteri e mentre prova con tutte le sue forze a gestirli, Rowan è costretta a fare i conti con oscure presenze che in passato hanno già perseguitato la sua famiglia per generazioni.

Nel trailer che potete vedere voi stessi in calce alla notizia vediamo il personaggio interpretato da Alexandra Daddario indossare una chiave, simbolo del suo importante ruolo nella lotta contro quel male che ormai da tempo mette in difficoltà la sua famiglia e non solo.

L'annuncio di Mayfair Witches è giunto nel febbraio 2022 e gli appassionati dei romanzi di Anne Riece non potrebbero esserne più felici visto anche il prossimo debutto di Intervista col vampiro, lo show che riprenderà le vicende in parte già narrate nel film del 1994.