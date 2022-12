Mayfair Witches, Alexandra Daddario è l'erede di una famiglia di streghe nel trailer

La star di Baywatch, Alexandra Daddario, sarà la protagonista della nuova serie tratta dai romanzi di Anne Rice, Mayfair Witches, che debutterà nelle prime settimane del 2023. AMC ha pubblicato un nuovo trailer della serie, con Esta Spalding come showrunner e produttrice esecutiva insieme a Michelle Ashford.

Mayfair Witches racconta la storia di una giovane neurochirurga che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe. Impegnata a convivere con i suoi nuovi poteri, la dottoressa deve fare i conti con una sinistra presenza che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.



Nel trailer si vedono diverse nuove sequenze nelle quali una scioccata Rowan Fielding (Daddario) deve fare i conti con la nuova scioccante rivelazione sui suoi poteri e il passato della propria famiglia. La dottoressa Fielding sta cercando di scoprire chi è e cosa le riserverà ancora il passato e il futuro.



Nel cast dello show anche Harry Hamlin e Annabeth Gish insieme alla star di Boardwalk Empire e House of Gucci, Jack Huston nel ruolo di Lasher.

Non è la prima volta che AMC si dedica alle opere di Anne Rice, avendo acquisito i diritti di opere come Intervista col vampiro, Scelti dalle tenebre e molte altre.



Qualche settimana fa è stato pubblicato un altro trailer di Mayfair Witches, la prossima serie con protagonista Alexandra Daddario, star di film come San Andreas e Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo.