Mayfair Witches, Alexandra Daddario sarà la protagonista della serie AMC

Il network AMC continua a puntare su Anne Rice, e dopo aver ordinato la serie tv Mayfair Witches, ora annuncia la prima aggiunta al suo cast: Alexandra Daddario.

Mentre procedono i lavori sulla serie tv di Intervista col Vampiro, la prima delle opere di Anne Rice che l'emittente americana AMC ha deciso di portare sul piccolo schermo, sembra che si stia procedendo anche su un altro progetto legato ai lavori della scrittrice da poco venuta a mancare.

Così qualche mese fa è stata ordinata una prima stagione da 8 episodi di Mayfair Witches, show basato sulla trilogia di romanzi del ciclo intitolato The Lives of the Mayfair Witches, e ora iniziano ad arrivare le prime notizie di casting.

L'attrice di Percy Jackson e The White Lotus Alexandra Daddario è stata scelta per interpretare una delle protagoniste della serie, la brillante dottoressa Rowan, erede di una lunga stirpe di potenti streghe.

Mayfair Witches sarà scritto e prodotto da Esta Spalding (Masters of Sex, On Becoming a God in Central Florida) e Michelle Ashford (21 Jump Street, Operation Mincemeat), con la Spalding che vestirà anche i panni della showrunner.

Al momento non conosciamo la data precisa del debutto della serie su AMC e AMC+, ma si parla comunque dei prossimi mesi, quindi probabilmente verso fine 2022.