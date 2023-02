Mayfair Witches, Jack Huston anticipa: 'Il mio personaggio vi spezzerà il cuore'

Mayfair Witches è una delle serie che su AMC sta approfondendo il mondo creato dalla scrittrice Anne Rice, celebre per aver immaginato il mondo vampiresco di Intervista col vampiro ambientato nelle sue The Vampire Chronicles. La nuova serie vede protagonisti Alexandra Daddario e Jack Huston, con quest'ultimo che ha parlato del suo personaggio.

In Mayfair Witches, l'idea di villain proposta nello show, così come nelle opere della Rice, non è necessariamente definita. Sebbene ci siano certamente azioni sinistre e situazioni misteriose che possono riguardare o meno l'interesse di Rowan (Alexandra Daddario), la protagonista della serie, coloro che si celano dietro queste azioni sono molto più complessi da essere etichettati semplicemente all'interno del bene o del male.

E per Jack Huston, che interpreta l'antagonista principale della serie, Lasher, il suo personaggio non è necessariamente un cattivo. L'attore ha dichiarato a di vedere Lasher come un personaggio triste, solitario e straziante.

"Mi divertono i villain, quindi non uso mai necessariamente la parola villain", ha detto Huston quando gli è stato chiesto se vedeva Lasher come il cattivo della storia. "Ci sono tratti malvagi in Lasher, ma credo che sia molto più stratificato di così. L'ho trovato piuttosto triste e solitario e un po' straziante. Non lo so. Immaginate di esistere solo grazie a qualcun altro, o di essere legati a qualcuno. Tutti dicono normalmente, certo che sei potente, ma esisti solo grazie a qualcun altro. Sei potente solo se usi loro come loro usano te, quindi c'è una relazione di dipendenza e lui è come se fosse prigioniero di questa gabbia, una gabbia dorata, ma pur sempre una gabbia. È un'idea affascinante, perché cosa faresti per sfuggire a questa situazione?".

Per i produttori e showrunner Michelle Ashford, Esta Spalding e Mark Johnson, quella di Jack Huston è stata una scelta di casting perfetta, ma prima ancora bisognava rendere il personaggio "reale" sullo schermo.

"Lasher è stata una sfida enorme", ha detto Ashford. "Prima di tutto, hai a che fare con un non umano. E mi sono chiesto: 'Abbiamo mai scritto di un non umano prima d'ora?'. Non credo che l'abbiamo mai fatto. E poi, naturalmente, non si trattava solo di scriverlo, ma di portarlo nella realtà e di filmarlo. E questo è molto... È buffo che un non umano, quando è nella tua immaginazione, possa diventare quello che vuoi. In un film, deve diventare reale in qualche forma".

Se non l'avete visto, vi consigliamo di recuperare il trailer di Mayfair Witches.