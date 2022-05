Mayfair Witches, Jack Huston sarà Lasher nella serie tratta dai romanzi di Anne Rice

Il cast della serie TV di AMC, Mayfair Witches, continua a crescere: lo show tratto dal ciclo letterario di Anne Rice dedicato alle streghe Mayfair accoglie un nuovo componente del cast per uno dei ruoli principali: Jack Huston entra a far parte del cast della serie AMC, al fianco della protagonista di Mayfair Witches Alexandra Daddario.

L'attore, noto per i ruoli in Fargo, The Irishman e nella serie Boardwalk Empire, sarà Lasher, lo spirito che promise ricchezza e potere alla famiglia Mayfair in cambio del loro aiuto nel portarlo nel mondo dei viventi. Huston si unisce al cast che include attori come Harry Hamlin nei panni di Cortland Mayfair, Annabeth Gish, Tongayi Chirisa, Beth Grant e Jen Richards.

La serie ispirata alla trilogia letteraria di Anne Rice gira intorno al personaggio della dottoressa Rowan Fielding (Alexandra Daddario), una brillante neurochirurga che scopre improvvisamente di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe. Mentre prende confidenza con i suoi nuovi poteri, Rowan si trova ad affrontare una sinistra presenza che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.

Le riprese di Mayfair Witches sono attualmente in corso a New Orleans e la serie in 8 puntate debutterà su AMC e in streaming su AMC+ entro la fine del 2022. Mayfair Witches è scritta e prodotta da Michelle Ashford ed Esta Spalding, che ricopre anche il ruolo di showrunner.

La serie non sarà l'unico adattamento letterario di un'opera di Anne Rice che vedrà la luce su AMC: infatti, il network ha prodotto anche una serie tv di Intervista col Vampiro che debutterà a ottobre 2022.