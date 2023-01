Mayfair Witches, il produttore anticipa: 'Tre progetti in lavorazione su questo mondo'

L'universo sovrannaturale di Anna Rice si sta allargando. Dopo Interview with the Vampire e Mayfair Witches pare che l'obiettivo sia quello di creare un vero e proprio mondo nel quale far vivere ed interagire questi personaggi. Uno dei produttori ha annunciato di star lavorando ad altri 3 progetti.

"Stiamo sviluppando altre tre cose, allo stesso tempo, tutte diverse. Le persone mi chiedono cosa hanno in comune questi spettacoli o cosa hanno in comune questi libri, e in realtà penso che siano i suoi personaggi, non importa quanto torturati o strani" ha detto Mark Johnson. "Ci sono esseri umani che sono vampiri e soffrono tutti per la perdita dell'amore, la mancanza di amore e la mancanza di amicizia" ha detto.

Insomma sembra che i personaggi creati dalla Rice diano modo di esplorare diversi lati dell'ambiguità che lega sovrannaturale ed umano. Nel trailer di Myfair Witches Alexandra Daddario è erede di una famiglia di streghe ma, come tutti, sente il dolore della mancanza e la sofferenza. Approfondendo la possibilità di realizzare altri prodotti provenienti da questo universo Johnson ha detto: "C'è uno show da realizzare su Lasher? C'è uno spettacolo da fare sulla Fang Gang? Non c'è un libro sui Talamasca, ma penso che potrebbe essere fatta una grande serie su di loro. Il loro compito è monitorare questi straordinari eventi e creature, e non farsi coinvolgere, ma solo guardare" ha concluso.

Il mondo della letteratura fantasy è sempre stato particolarmente ricco. Insieme ad Anna Rice, un'altra grande autrice di libri fantastici per ragazzi è sicuramente stata Cassandra Clare autrice dei libri di Shadowhunters. Nonostante gli adattamenti non siano stati particolarmente fortunati il successo della saga continua anche dopo anni.