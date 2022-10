Mayfair Witches: ecco il primo teaser trailer della serie con Alexandra Daddario

La tredicesima strega è pronta ad arrivare nella nuova serie tv di Intervista col Vampiro. Da poco è stato infatti rilasciato il primo teaser trailer dello show basato sulla trilogia "Lives of the Mayfair Witches" di Anna Rice.

Mayfair Witches vede Alexandra Daddario (Percy Jackson, The White Lotus) nei panni della dottoressa Rowan Fielding, una giovane neurochirurga che scopre di essere l'erede di una famiglia di streghe. La prima stagione sarà composta da 8 episodi e sarà presentata in anteprima all'inizio del 2023 su AMC e AMC+.

Il cast conta inoltre Harry Hamlin (Mad Men) nei panni di Cortland Mayfair, Jack Huston (Boardwalk Empire) nei panni di Lasher, Annabeth Gish (Midnight Mass) come Diedre, Beth Grant (Dollface) come Carlotta, Erica Gimpel (God Friended Me) come Ellie, Jen Richards (Clarice) come Jojo e Tongayi Chirisa (iZombie) come Citroen. Mark Johnson (Intervista col vampiro, Halt and Catch Fire di AMC e Better Call Saul) è il produttore esecutivo, mentre Esta Spalding (Masters of Sex) e Michelle Ashford (The Pacific) hanno co-creato la serie e sono anche sceneggiatrici/produttrici esecutive.

Nel 2020, vi ricordiamo che AMC Networks ha acquisito i diritti di una vasta collezione di opere iconiche di Rice, che comprende 18 titoli tra cui The Vampire Chronicles e The Lives of the Mayfair Witches.