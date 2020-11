Mayim Bialik, qualcosa è andato storto nel guardaroba della star di The Big Bang Theory

Tutti noi conosciamo Mayim Bialik come l'indimenticabile Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory ma, una volta terminata la fortunata serie CBS, l'attrice non se ne è stata di certo con le mani in mano ma, si è lanciata in nuove ed esilaranti avventure televisive.

Negli ultimi giorni Mayim Bialik è stata occupata con un nuovo show della Fox chiamato The Masked Dancer, spinoff del ben più noto The Masked Singer ma, nel corso delle riprese qualcosa è andato storto per l'attrice. Su Instagram, Mayim ha pubblicato una foto del suo vestito che era tenuto chiuso da una spilla da balia sul retro, mentre mostrava una benda al piede.

A quanto pare l'attrice ha subito un piccolo infortunio al piede, nulla di serio fortunatamente ma, ciò le ha impedito di indossare una scarpa per tutto il resto delle riprese. Per commentare questa giornata molto particolare la Bialik ha detto ai suoi follower: "Il mio vestito si è spaccato, una vescica sul tallone si è infettata quindi non ho potuto nemmeno indossare una scarpa per il resto del giorno, ma mi sono divertita tantissimo a giudicare i concorrenti di The Masked Dancer per FOX con @kenjeong, @paulaabdul, @ashleytisdale, e @brianaustingreen!".

Al momento la star di The Big Bang Theory è impegnata con una nuova serie chiamata Call Me Kat, basata sulla commedia britannica Miranda. Mayim interpreta Kat, una donna che lascia il suo lavoro di insegnante e spende tutti i soldi che i suoi genitori hanno messo da parte per aprire un simpatico cat cafe.

Nei giorni scorsi Kaley Cuoco ha ricreato su Tik-Tok una delle scene più iconiche di The Big Bang Theory. Se sentite la mancanza di questo straordinario show, date un'occhiata ad alcune curiosità che abbiamo raccolto per voi sulle star di The Big Bang Theory.