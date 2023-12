Mayim Bialik, perché la star di Big Bang Theory è stata licenziata da Jeopardy?

Mayim Bialik non è più una delle due conduttrici di Jeopardy!: l'ex interprete di The Big Bang Theory ha infatti comunicato di essere stata licenziata questa settimana dal programma. Sebbene il post introduttivo della Bialik sui social media non contenesse dettagli specifici, nuove notizie suggeriscono che la conduttrice "non fosse amata sul set".

Le ultime informazioni provengono da Matt Belloni del sito Puck, il quale avrebbe suggerito che la Sony TV abbia lasciato andare via la Bialik per una serie di motivi non descritti nella dichiarazione iniziale dello studio.

"Suzanne Prete, dirigente della Sony TV, e Michael Davies, produttore esecutivo, si sono infuriati quando a maggio la Bialik ha dichiarato che si sarebbe assentata dall'ultima settimana di riprese della scorsa stagione per solidarietà con gli sceneggiatori in sciopero", ha scritto Beloni nella sua ultima edizione di What I'm Hearing. "Dopotutto, Jeopardy! e La ruota della fortuna sono macchine ben oliate, che richiedono un tempismo preciso per rispettare il programma di cinque episodi al giorno. Inoltre, la Bialik non era molto amata sul set e la Sony aveva spostato le riprese di quella stagione per far posto alla sitcom della Fox, Call Me Kat".

Sebbene Bialik abbia espresso candidamente i suoi pensieri sullo show durante lo sciopero degli sceneggiatori all'inizio dell'anno, la sua prima dichiarazione dopo il licenziamento si è mantenuta su toni decisamente cordiali. Celebre per aver interpretato il personaggio di Amy in The Big Bang Theory, ricordiamo che tra non molto terminerà anche Young Sheldon, al termine della settima stagione.

"Mentre a Hollywood iniziano le vacanze, ho alcune direttive di Jeopardy!", si legge nel comunicato della Bialik. "Sono incredibilmente onorata di essere stata nominata per un Emmy in prima serata per la conduzione di quest'anno e sono profondamente grata per l'opportunità di aver fatto parte della famiglia di Jeopardy! A tutti voi che mi avete sostenuto in questo incredibile viaggio e ai fan, ai concorrenti, agli autori, allo staff e alla troupe dell'America's Favorite Quiz Show, grazie".