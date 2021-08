Mayim Bialik, la star di The Big Bang Theory sarà presentatrice del quiz Jeopardy!

Mayim Bialik, star di The Big Bang Theory, è stata scelta per condurre temporaneamente il quiz tv Jeopardy!, in sostituzione di Mike Richards. Quest'ultimo aveva preso le redini della conduzione dopo la scomparsa del veterano Alex Trebek. Considerato il successo di Jeopardy!, la pressione dei fan nei confronti dei produttori è molto alta.

Trebek ha condotto Jeopardy! per 37 stagioni consecutive, prima della sua prematura morte causata da un cancro al pancreas. Dopo la sua scomparsa lo show ha testato un certo numero di conduttori temporanei nel 2021 per trovare un sostituto definitivo. Mayim Bialik è nota per il ruolo di Amy Farrah Fowler nella sit-com con protagonista Jim Parsons; The Big Bang Theory ha fatto registrare incassi davvero incredibili in più di un decennio di messa in onda.



La lista dei conduttori di Jeopardy! ha abbracciato nomi del calibro dell'ex campione Ken Jennings, la giornalista Savannah Guthrie, il quarterback Aaron Rodgers, la star LeVar Burton e proprio Mike Richards, attuale produttore esecutivo dello show.

Alla fine è stato scelto proprio Richards. Ora Variety riporta che Mayim Bialik è stata scelta per sostituire temporaneamente Richards; al momento è stata confermata per 15 episodi e poi verrà presa una decisione sul futuro della conduzione.

La scelta di Mike Richards era stata contestata dai fan, convinti che lo stesso abbia usato la sua influenza da produttore esecutivo del quiz per avere il ruolo.



Già lo scorso gennaio Mayim Bialik era stata scelta per condurre Jeopardy!, e ora è pronta a tornare.