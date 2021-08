Mayor of Kingstown, Kyle Chandler con Jeremy Renner nella serie Paramount+

Kyle Chandler (Bloodline, Ultime dal cielo), affiancherà Jeremy Renner nella serie Mayor of Kingstown, creata da Taylor Sheridan per Paramount+. La produzione è tuttora in corso a Toronto. La conferma della presenza di Chandler nel cast arriva da Deadline ma un'anticipazione era evidente nel poster pubblicato da Renner sui social.

Co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, Mayor of Kingstown segue le vicende della famiglia McLusky, affaristi a Kingstown, nel Michigan, dove il business dell'incarcerazione è l'unica fiorente industria. Affrontando temi quali razzismo sistemico, corruzione e disuguaglianza, la serie offre uno sguardo molto duro sul tentativo di portare ordine e giustizia in una città senza l'uno né l'altro.



Kyle Chandler interpreterà Mitch McLusky, fratello maggiore di Mike McLusky (Jeremy Renner); si tratta di un faccendiere presente sia all'interno che all'esterno del sistema carcerario in una città dove le carceri rappresentano i motori economici.

Il cast già confermato comprende Hugh Dillon, Pha'rez Lass, Tobi Bamtefa, Emma Laird, Derek Webster, Taylor Handley e il premio Oscar Dianne Wiest.

Chandler ha vinto un Emmy quale miglior attore protagonista per la sua performance nel ruolo del coach Eric Taylor in Friday Night Lights. Le sue cinque candidature comprendono anche le partecipazioni a Bloodline e Grey's Anatomy. Al cinema di recente ha recitato in Godzilla vs. Kong; lo scorso anno Chandler ha partecipato a The Midnight Sky, diretto da George Clooney.



