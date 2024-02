Mayor of Kingstown, a che punto è la terza stagione? Parla Jeremy Renner

Mayor of Kingstown è diventata una delle più grandi sorprese di Paramount+, in grado di offrire ai suoi abbonati un nuovo livello di narrazione drammatica come sempre garantita dal veterano Taylor Sheridan, che per chi non lo conoscesse è anche l'autore di Yellowstone. Dopo il ritorno sul set di Jeremy Renner, l'attore ha aggiornato sulle riprese.

La serie vede appunto protagonista Jeremy Renner e, dopo gli aggiornamenti dell'ultimo anno riguardanti il suo incidente con lo spazzaneve nel gennaio del 2023, i fan non vedono l'ora di vedere come si svilupperà Mayor of Kingstown. Parlando del suo ruolo nello spot pubblicitario di Silk realizzato per il Super Bowl, Renner ha fornito alcuni nuovi dettagli su come sta andando la produzione della terza stagione di Mayor of Kingstown.

"Siamo a due episodi e ne mancano ancora otto da girare", ha spiegato Renner. "Sto leggendo solo [un] episodio alla volta. Quindi non so molto, e comunque non ve lo direi. Ma credo che sarà molto emozionante. C'è tantissimo dentro... È una narrazione molto alla Kingstown. Davvero. È piuttosto sorprendente. È piuttosto eccitante. Non vedo l'ora. Domani inizieremo a girare il terzo episodio, quindi vediamo come va".

Come anticipato, Renner è il protagonista dello spot pubblicitario di Silk per il Super Bowl "Feel Planty Good", già diffuso online in vista dell'evento sportivo. In questo spot, Renner si lascia ispirare da un sorso di Silk Protein per, come direbbe James Brown, "sentirsi bene". Poi, con l'aiuto di Silk, prepara una colazione per la sua figlia Ava.

"È il mestiere che ho fatto negli ultimi 30 anni", ha spiegato Renner, parlando del lavoro con Ava nello spot. "Non sono molte le persone che riescono a fare qualcosa con il proprio figlio nel loro lavoro. È stata la cosa più bella in assoluto. Non avrebbe potuto essere più entusiasta, è la cosa più importante. Ha vissuto uno dei momenti più belli della sua vita. Le è piaciuto moltissimo. Quello che abbiamo capito è che lavorare in questo spot per Silk e il fatto che io mi sentissi bene è stata una grande festa. Siamo stati costretti a guardarci indietro, io e mia figlia, a pensare a quanta strada abbiamo fatto con la guarigione e a quanto ci sentiamo bene adesso. È una situazione quasi ridicola e [gioiosa] poter segnare questa pietra miliare della guarigione. Quindi è stato molto più profondo di quanto non lo fosse già. Ovviamente, fare uno spot per il Super Bowl con tua figlia per Silk è fantastico. Ma avremo anche un effetto duraturo di questa celebrazione solo per noi, di questa pietra miliare della guarigione, che durerà per sempre. È destinato a durare".